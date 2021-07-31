Самолет Су-35С упал в акватории Охотского моря — у него отказал двигатель

В Хабаровском крае в Охотское море упал самолет Су-35С. Об этом сообщает ТАСС.

"31 июля 2021 года в Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С. Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет», — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Несколько дней назад в поселке Калинка Хабаровского края упал легкомоторный самолет Sierra P-2002. Крушение произошло, когда самолет взлетал, близ аэродрома «Калинка». У штурвала была президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская, рядом с ней был будущий ученик авиашколы, которому пилот демонстрировала возможности самолета. Оба они погибли.



Алексей Нечаев