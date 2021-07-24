Под Хабаровском разбился легкомоторный самолет, погибли люди

Фото: СК РФ

В поселке Калинка Хабаровского края сегодня под утро упал легкомоторный самолет Sierra P-2002. Крушение произошло, когда самолет взлетал, близ аэродрома «Калинка». У штурвала была президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская, рядом с ней был будущий ученик авиашколы, которому пилот демонстрировала возможности самолета. Оба они погибли.



По факту крушения организована проверка прокуратуры, сейчас следователи устанавливают подробности и причину трагедии. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Напомним, 6 июля потерпел крушение пассажирский самолет Ан-26 компании «Камчатское авиапредприятие». Он летел из Петропавловска-Камчатского в Палану. Погибли 25 человек — все пассажиры и экипаж.

