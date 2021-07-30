Елена Осипова выиграла серебро в стрельбе из лука на Олимпиаде-2020
Елена Осипова заняла второе место в соревнованиях по стрельбе из лука на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
В финале россиянка уступила кореянке Ан Сан. Встреча дошла до тай-брейка, где точнее оказалась спортсменка из Южной Кореи.
Это уже 32-я награда в медальной копилке сборной России на Играх в Токио. Всего в активе россиян 10 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых олимпийских медалей.
Напомним, ранее российские лучницы завоевали серебро в командном турнире Олимпиады-2020.Спорт
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