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В центре Набережных Челнов на месте заброшенного здания появится многоэтажка

14:30, 29.07.2021
В центре Набережных Челнов на месте заброшенного здания появится многоэтажка
Фото: Максим Платонов (архив)

В центре Набережных Челнов на месте заброшенного здания появится новая высотка. 19-этажное здание планируют построить напротив дома 17/01 по улице Команды «КАМАЗ-мастер».

Сейчас на земельном участке площадью 4,8 тыс. кв. метров расположено заброшенное недостроенное помещение. Челнинцы неоднократно жаловались, что там собирается молодежь, пишет chelny-biz.ru.

На этой неделе стало известно, что в 71-м микрорайоне автограда построят начальную школу с детским садом. Для этого зарезервирован участок площадью 8,2 тыс. кв. метров на пересечении улиц Планерной и Рассветной.

Татьяна Демина
Недвижимость Татарстан
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