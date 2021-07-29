В центре Набережных Челнов на месте заброшенного здания появится многоэтажка
В центре Набережных Челнов на месте заброшенного здания появится новая высотка. 19-этажное здание планируют построить напротив дома 17/01 по улице Команды «КАМАЗ-мастер».
Сейчас на земельном участке площадью 4,8 тыс. кв. метров расположено заброшенное недостроенное помещение. Челнинцы неоднократно жаловались, что там собирается молодежь, пишет chelny-biz.ru.
На этой неделе стало известно, что в 71-м микрорайоне автограда построят начальную школу с детским садом. Для этого зарезервирован участок площадью 8,2 тыс. кв. метров на пересечении улиц Планерной и Рассветной.
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