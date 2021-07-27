В 71-м микрорайоне Челнов планируют построить начальную школу — детский сад

Фото: Максим Платонов (архив)

В 71-м микрорайоне Челнов построят начальную школу с детским садом. Для этого зарезервирован участок площадью 8,2 тыс. кв. метров на пересечении улиц Планерной и Рассветной.

Схему расположения земельного участка с разрешенным видом использования «дошкольное, начальное и среднее общее образование» должны утвердить в кадастровом плане на слушаниях 5 августа. Затем его выставят на аукцион, пишут «Челнинские известия».

На сегодняшний день жителям 71-го микрорайона приходится сопровождать своих детей в школы и детсады в 64-м и 65-м комплексах. Там на сегодняшний день насчитывается примерно 125 детей-дошкольников.

Напомним, в Набережных Челнах к 1 сентября отремонтируют четыре школы. Среди них начальная школа — детский сад №89, школа-интернат «Омет» №86 и школы №68 и №46.

Татьяна Демина