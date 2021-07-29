В Татарстане появится единый центр мониторинга и диспетчеризации

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане планируется создать единый центр мониторинга и диспетчеризации. На сегодняшний день проект находится на первом этапе, сообщил директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов на KazanSummit 2021.



«Мы считаем: все, что связано с транспортом и диспетчеризацией пассажирского транспорта, мониторингом бюджетного транспорта, должно быть централизовано», — заявил он. По его словам, это поможет решить вопрос подключения автоматизированных транспортных средств.

Создание единого центра мониторинга и диспетчеризации позволит сформировать базы данных, выстраивать более точные прогнозы и модели. Это, в свою очередь, поспособствует принятию правильных решений, пишет РБК.

Напомним, в феврале Минниханов заявил, что в Татарстане остро стоит вопрос достоверного прогнозирования возможных дорожных ситуаций. «Каждая информационная система хранит данные по-своему, базы разрознены, разнятся и форматы данных. Отсутствуют подходы к разметке и передаче данных», — обратил он внимание.

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов тогда добавил, что необходима единая платформа, в которую «вшивались» бы системы отслеживания работы общественного транспорта, в том числе и такси.



Татьяна Демина