Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре ночью в пятницу
В пятницу, 30 июля, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Предупреждение опубликовано на сайте Гидрометцентра РТ.
По прогнозам синоптиков, грядущей ночью местами на территории Татарстана, в том числе и в Казани, ожидаются грозы. При этом прогнозируются кратковременные усиления ветра 15—20 м/с.
Напомним, по данным Гидрометцентра РТ, сегодня в республике днем и вечером местами ожидается гроза и усиления юго-западного ветра порывами до 15—20 м/с.
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