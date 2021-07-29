Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре ночью в пятницу

Фото: Максим Платонов (архив)

В пятницу, 30 июля, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Предупреждение опубликовано на сайте Гидрометцентра РТ.

По прогнозам синоптиков, грядущей ночью местами на территории Татарстана, в том числе и в Казани, ожидаются грозы. При этом прогнозируются кратковременные усиления ветра 15—20 м/с.

Напомним, по данным Гидрометцентра РТ, сегодня в республике днем и вечером местами ожидается гроза и усиления юго-западного ветра порывами до 15—20 м/с.

Татьяна Демина