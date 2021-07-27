СМИ: матч Россия — Хорватия могут провести в Казани, Ростове или Сочи

Российский футбольный союз пока не может договориться с Роспотребнадзором о проведении в присутствии зрителей матча отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии, который по планам должен пройти в московских «Лужниках». В качестве рассматриваемых вариантов, куда можно перенести игру: Казань, Ростов и Сочи, пишет Eurostavka.

В «Лужниках» нет необходимого устройства для проверки QR-кодов. Роспотребнадзор считает, что его должен устанавливать РФС. В Союзе с этим не согласны, а власти настаивают, чтобы игра сборной против хорватов прошла с посещаемостью не более 500 зрителей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Поэтому сейчас обсуждается идея переноса матча либо на другие московские стадионы: «Открытие Банк Арена», «Спартак», «ВТБ Арена», «Динамо» или же в другие города.

По данным издания, вариант переноса матча на «Ак Барс Арену» наиболее предпочтительный: возможно допустить 30% болельщиков от вместимости стадиона — это 13 614 зрителей — без использования системы QR-кодов.



В Роспотребнадзоре перед субботним матчем «Рубин» — «Спартак» заявляли, что в Татарстане допускается проведение массовых спортивных мероприятий, в которых принимают участие до 500 человек, включая игровой и судейский состав, обслуживающий персонал. Управление Роспотребнадзора по РТ направляло в кабмин свои предложения по проведению этого матча.



Татьяна Леухина