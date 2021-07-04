В Набережных Челнах к 1 сентября отремонтируют четыре школы

В Набережных Челнах в четырех школах работы по капитальному ремонту идут с опережением графика. Их планируют закончить к началу учебного года.

Так, в школе №68 рабочие приступили к фасадным работам, ремонту санузлов и монтажу внутренних инженерных сетей. В начальной школе–детском саду №89 работы завершены на 64%, продолжается ремонт блоков «Б» и «В» и пищеблока, а также отделочные работы.

В школе №46 красят спортивный зал, проводят демонтаж стяжки пола, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

В школе-интернате «Омет» №86 работы завершены на 58%. Идут фасадные и кровельные работы, устройство внутренних инженерных сетей и отделка.

Напомним, в этом году на капремонт школ и детских садов в Татарстане выделено 2 млрд рублей — капитально отремонтируют 49 детсадов и 25 школ. Кроме того, в программу вошли 116 функциональных зон в школах и другие образовательные учреждения.



Татьяна Демина