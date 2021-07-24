Слуцкий: «Сегодня мы радуемся победе, но прекрасно понимаем, что нам есть, над чем работать»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победного домашнего матча со «Спартаком» (1:0) подвел итоги. По словам наставника казанцев, сегодня удалось одержать победу над одним из главных фаворитом сезона.

«И по скоростям, и по ведению единоборств, и по качеству игры ощущение, что команды находятся в разгаре сезона. Но нас заставил так играть соперник. «Спартак» в межсезонье выглядел шикарно, и сегодняшней игрой подтвердили статус одного из фаворитов этого чемпионата», — сказал Слуцкий.

Также тренер «Рубина» ответил на вопрос, не считает ли он, что счет несправедлив. Слуцкий согласился и привел довод, что работы впереди еще много.

«Справедливость в футболе — вещь эфемерная. Сегодня мы радуемся победе, но прекрасно понимаем, что нам есть, над чем работать».



На вопрос о том, почему казанская команда отдавала владение мячом во вторых половинах таймов Леонид Слуцкий объяснил свежестью вышедших на замену игроков соперника и ошибками, которые привели к доминированию «Спартака» в 1 тайме.

«Потому что из своей штрафной площади достаточно тяжело убегать в длинную атаку — там 80 метров до ворот соперника. А во втором тайме мы выигрывали, «Спартак» пытался отыгрываться. Они сделали пять замен, поэтому было бы странно, если бы на протяжении всей игры мы контролировали бы мяч против «Спартака».

Во 2 туре «Рубин» сыграет с тульским «Арсеналом» в гостях.