В Татарстане жители одного из сел второй день устраняют последствия урагана — видео

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Жители села Большой Салтан Рыбно-Слободского района РТ второй день устраняют последствия урагана, который случился 20 июля. Из-за сильного ливня, который шел всего 30 минут, здесь из берегов вышла река Салтанка, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В результате стихии под водой оказались сено и урожай, затопило несколько домов. У некоторых зданий сильный ветер снес крыши. Местные жители подсчитывают убытки.

С потоками воды не справились трубы, в которые забился мусор. Жители Большого Салтана утверждают, что раньше таких проблем не было, даже в период весеннего половодья.

Проблемы после сильных дождей возникают периодически и в Казани. В этом месяце жители одного из подъездов на улице Нариманова в Казани сообщили, что их подъезд всегда затапливает после ливней. В начале июля из-за обильных осадков оказался затоплен дом по адресу: Блюхера, 2.



Напомним, в пятницу, 23 июля, ночью и днем в восточных районах Татарстана местами ожидаются гроза с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с. Локально возможен град.

Татьяна Демина