В Казани утром произошел пожар в жилом доме

Утром в четверг, 15 июня, в четырехэтажном жилом доме на улице Адмиралтейской, 13/30 в Казани произошел пожар в квартире на третьем этаже. Сообщение об этом поступило в пожарную службу в 7.50.



Спустя пять минут, в 7.55, к месту пожара прибыли пожарные расчеты ПСЧ-4, ранг понизили до 1БИС. Они сформировали два звена газодымозащитников в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе.

В 8.20 открытое горение удалось полностью ликвидировать, пожарные провели обход закрытых квартир. Площадь пожара составила 30 кв. м.

До прибытия пожарных из здания выбрались самостоятельно 25 человек. Никто не пострадал. Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора.

Фото: pixabay.com

На прошлой неделе в Набережных Челнах на пожаре в горящей квартире в четырнадцатиэтажном доме спасли двух человек. Никто не пострадал.

Маргарита Головатенко