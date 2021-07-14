В Татарстане осудят экс-сотрудника Минэкологии за получение 150 тыс. рублей взятки

Фото: Максим Платонов (архив)

Советский районный суд Казани рассмотрит дело 42-летнего экс-сотрудника Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, обвиняемого в получении взятки в размере 150 тыс. рублей ( ч. 3 ст. 290 УК РФ). Обвинительное заключение утвердила прокуратура РТ.

В апреле этого года сотрудник Минэкологии во время проведения экологического мониторинга в Казани выявил несанкционированную свалку битого кирпича. Он предупредил собственника земельного участка, на котором обнаружили складирование строительных отходов, об административном штрафе по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. При этом сотрудник ведомства предложил «уладить» ситуацию за 300 тыс. рублей.

Вечером 29 апреля он получил от представителя владельца земельного участка за несоставление протокола об административном правонарушении взятку 150 тыс. рублей. После этого его задержала полиция, сообщается на сайте прокуратуры Татарстана.

Напомним, в казанский суд также передано дело экс-главы Минэкологии РТ Агляма Садретдинова по убийству и взяткам. Следком и прокуратура обвиняют бывшего ВИП-чиновника Татарстана в подстрекательстве к убийству буинского активиста Рашида Садыкова, который был застрелен в 2003 году, и в получении взяток на 600 тысяч рублей за содействие в получении муниципальной недвижимости. Вину Садретдинов не признает.

Татьяна Демина