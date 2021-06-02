«Для меня это пытка»: дело экс-главы Минэкологии РТ по убийству и взяткам передано в суд Казани

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Уголовное дело бывшего главы Буинского района и министра экологии Татарстана Агляма Садретдинова рассмотрит Приволжский райсуд Казани. Такое решение только что принял Верховный суд РТ, передает с заседания журналист «Реального времени».



Вопрос об изменении территориальной подсудности поставил Буинский горсуд, после того как председательствующий по делу судья Павел Романчук объявил о самоотводе. Поскольку больше 10 лет назад он еще в статусе адвоката представлял интересы тех, кто сейчас свидетельствует против Садретдинова.

Сам же Садретдинов и его защитники заявили ходатайство о рассмотрении дела тройкой федеральных судей. Но в Буинске их всего трое, так что суд согласился — дело подлежит рассмотрению в ином суде. К такому выводу сегодня пришел и Верховный суд Татарстана.

Подсудимый и его адвокаты просили направить материалы в один из судов Казани. Садретдинов признался, что в силу здоровья крайне тяжело переносит саму перевозку в автозаке за 150 километров от Казани и обратно. «Для меня это пытка», — заявил он.

Представитель прокуратуры предлагала Верхнеуслонский райсуд.

Напомним, Следком и прокуратура обвиняют бывшего ВИП-чиновника Татарстана в подстрекательстве к убийству буинского активиста Рашида Садыкова, который был застрелен в 2003 году, и в получении взяток на 600 тысяч рублей за содействие в получении муниципальной недвижимости. Вину Садретдинов не признает.