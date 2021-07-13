В Казани уличные артисты будут «бронировать» место в специальном приложении

В Казани уличные музыканты, артисты и художники смогут выбирать дату и время выступлений через специальное приложение. Для этого выделят 35 мест как в центре города, так и в парках и скверах, рассказал начальник Управления культуры города Азат Абзалов.



Среди разрешенных мест — ул. Баумана, ул. Петербургская, Советская площадь, парк им. Горького, сквер по ул. Даурская, сквер «Чишмяле», парк им. Петрова и другие. Со временем площадки хотят оборудовать всем необходимым для артистов.

Места будут предоставляться участникам бесплатно, выступление каждого артиста будет длиться не более двух часов. Ограничений в стиле исполнения или жанре нет, «главное — не призывать к расизму, экстремизму», подчеркнул Абзалов. Правила будут меняться и совершенствоваться исходя из пожеланий артистов.

Фото: realnoevremya.ru

Подробнее о новом регламенте работы уличных артистов, а еще о позиции музыкантов в этом вопросе — в материале «Реального времени.

Маргарита Головатенко