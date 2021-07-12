В Уфе преподавательница транспортного вуза за деньги проставляла зачеты — возбуждены уголовные дела

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Уфе в отношении преподавателя Уфимского железнодорожного техникума железнодорожного транспорта Уфимского института путей сообщения (филиал Самарского государственного университета путей сообщения) возбудили сразу несколько уголовных дел по фактам служебных подлогов (ч. 1 ст. 292 УК РФ).



Установлено, что в 2020 и 2021 годах подозреваемая проставляла студентам зачеты по иностранному языку без сдачи ими соответствующего зачета (экзамена). За это она брала с них деньги. В отношении женщины также возбужден ряд уголовных дел по фактам получения мелких взяток (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

Аналогичные преступления расследуются в отношении преподавателей филиалов Самарского государственного университета путей сообщения университета в Самаре, Пензе и Нижнем Новгороде.

Помимо этого, продолжается расследование уголовного дела в отношении экс-ректора указанного вуза по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, он и несколько его подчиненных оформили и подписали приказы об оказании студентам материальной помощи на сумму свыше 1,8 млн рублей. Средства израсходовали не по целевому назначению.

Следствие продолжается. По всем уголовным делам проводится комплекс действий и оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступления.

В 2019 году экс-преподаватель Нефтяного университета в Уфе предстала перед судом по факту получения взяток. По материалам следствия, 49-летняя обвиняемая, являясь доцентом кафедры гидрогазодинамики трубопроводных систем и гидромашин вуза, в течение двух лет с 2016 по 2018 год получала через посредников деньги от студентов за внесение в их зачетные книжки оценок и отметок о защите курсовых работ.

Татьяна Демина