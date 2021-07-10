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В Казани в Волге утонул мужчина

09:32, 10.07.2021
В Казани в Волге утонул мужчина
Фото: realnoevremya.ru (архив)

На улице Магистральной в Казани утонул мужчина, это случилось на реке Волга в пятницу, 9 июля, в необорудованном для купания месте, сообщили в МЧС РТ.

Водолазы обнаружили тело на глубине семи метров в 35 метрах от берега спустя полтора часа после сообщения. Специалистам предстоит установить личность мужчины и обстоятельства произошедшего.

В Татарстане с 1 июня — с начала купального сезона — на воде погибли 39 человек, двое из них — дети.

Маргарита Головатенко
Происшествия Татарстан
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