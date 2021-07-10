В Казани в Волге утонул мужчина

На улице Магистральной в Казани утонул мужчина, это случилось на реке Волга в пятницу, 9 июля, в необорудованном для купания месте, сообщили в МЧС РТ.



Водолазы обнаружили тело на глубине семи метров в 35 метрах от берега спустя полтора часа после сообщения. Специалистам предстоит установить личность мужчины и обстоятельства произошедшего.

В Татарстане с 1 июня — с начала купального сезона — на воде погибли 39 человек, двое из них — дети.

Маргарита Головатенко