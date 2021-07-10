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Путин поддержал идею создания в Росгвардии казачьих подразделений

16:34, 10.07.2021 1
Путин поддержал идею создания в Росгвардии казачьих подразделений
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в Росгвардии отдельных казачьих подразделений. Об этом заявил полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, выступая в Нальчике на Евразийском форуме казачьей молодежи «Казачье единство — 2021».

Казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии.

— Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. Это наша мысль, идея, — передает «РИА Новости» слова Чайки.

Пока сложно сказать, как эта идея будет реализовываться, добавил он.

В 2018 году представители 11 реестровых казачьих войск со всей России, казаки Крыма и Севастополя, представители Союза казачьей молодежи и Русской православной церкви создали Всероссийское казачье общество.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:00
    теперь будут не мужички,а казачки.
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