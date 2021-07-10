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Всероссийский выпускной для студентов вузов состоится в онлайн-формате 10 июля

01:31, 10.07.2021
Всероссийский выпускной для студентов вузов состоится в онлайн-формате 10 июля
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Всероссийский выпускной для студентов вузов состоится 10 июля в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

В этот день запланированы различные праздничные акции и конкурсы, онлайн-встречи выпускников с бизнесменами, учеными и политиками. Трансляция праздника начнется в 13.00 по московскому времени на сайте https://studgrad.rsv.ru и на официальной странице платформы «Россия — страна возможностей» в сети «ВКонтакте».

Во вторник заместитель главы Минобрнауки Елена Дружинина рассказала, что в следующем году ведомство планирует провести очный всероссийский выпускной для студентов.

В прошлом году всероссийский выпускной для студентов вузов прошел 4 июля также в онлайн-формате.

ОбществоОбразование
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