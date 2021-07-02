Установлен новый рекорд по автоголам на Евро-2020

На матче сборных Швейцарии и Испании на 1/4 финала чемпиона Европы-2020 швейцарский футболист Денис Закария забил гол в ворота своей команды. Сделал он это на восьмой минуте.

Это десятый автогол на Евро-2020, что является рекордом: забито на один автогол больше, чем на всех 15 предыдущих чемпионатах Европы, пишет «РИА Новости».

При этом изначально гол записали на игрока испанской сборной Жорди Альбу, однако затем решение изменили.



Напомним, по завершении группового этапа Евро-2020 набралось 8 автоголов , хотя на предыдущих пяти розыгрышах в сумме их было семь. Нет точного объяснения этому феномену, но если посмотреть сами матчи, которые проходят не в самом быстром темпе, можно предположить, что игроки изнеможены «ковидным» сезоном. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина