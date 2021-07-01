США и Британия заявили, что ГРУ проводило сотни кибератак по всему миру

Американские и британские спецслужбы заявили, что ГРУ с начала 2019 года до начала этого года предпринимало «повсеместные попытки доступа в отношении сотен правительственных и частных целей по всему миру». По их версии, к действиям якобы причастна «воинская часть 26165».

«Значительная часть усилий 85-го центра была направлена на организации, использующие облачные сервисы Microsoft Office 365», — цитирует ТАСС документ Агентства США по нацбезопасности, американского Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA), Федерального бюро расследований (ФБР) и британского национального центра по кибербезопасности.

Спецслужбы не исключают, что кибератаки со стороны ГРУ могут «по-прежнему продолжаться».

Напомним, на пресс-конференции в Женеве после переговоров с американским лидером Джо Байденом, президент РФ Владимир Путин заявил, что страны начнут консультации по кибербезопасности. Он также обратил внимание, что наибольшее количество кибератак в мире совершается из США.

Татьяна Демина