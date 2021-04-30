В Челнах составили схемы размещения нестационарных объектов торговли

В Набережных Челнах составили схему размещения нестационарных торговых объектов и схему размещения сезонных нестационарных торговых объектов. Они размещены на официальном сайте автограда.

«Для удобства предпринимателей в самом низу этих карт можно увидеть все документы, которые необходимы для того, чтобы знать где и какие объекты расположены», — рассказала начальник отдела потребительского рынка управления экономического развития и поддержки предпринимательства исполкома Челнов Раиса Султанова.

Также с помощью карт бизнесмены смогут получить информацию о срока и лотах аукционов, а также какие документы необходимо заполнить для участия в торгах, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2016 году Арбитражный суд Татарстана оставил без удовлетворения апелляцию челнинских предпринимателей, которые ведут свою деятельность в подземных переходах автограда. Бизнесмены хотели обжаловать требование разыграть все помещения в подземках через аукцион.

Татьяна Демина