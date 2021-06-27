Госкомиссия одобрила вывоз корабля «Прогресс МС-17» на стартовый комплекс
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Госкомиссия приняла решение о вывозе грузового космического корабля «Прогресс МС-17" на стартовый стол.
«На Байконуре Госкомиссия приняла решение на вывоз ракеты космического назначения с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-17" на стартовый комплекс 27 июня 2021 года», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк.
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