Дипломы «Лучшего поставщика» СК «Ак Барс» на МВМС-2021 вручил заместитель главкома ВМФ России
Накануне в рамках Международного военно-морского салона (МВМС-2021) татарстанское АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» вручила дипломы «Лучший поставщик». Награды компаниям-поставщикам вручили заместитель Главнокомандующего Военно-Морским флотом Российской Федерации Игорь Мухаметшин и генеральный директор СК «Ак Барс» Ренат Мистахов.
Почетными дипломами были отмечены АО «НПП «Калужский приборостроительный завод «Тайфун», ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал », АО «Коломенский завод», Санкт-Петербургский филиал ОАО «ВНИИР-Прогресс» , АО «Кронштадт Технологии», ФНПЦ АО «Научно-производственное объединение «Марс», АО «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора», АО «Научно-производственное предприятие «Салют», АО «Концерн «Океанприбор».ПромышленностьОПК Татарстан
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