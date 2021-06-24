Мишустин поручил срочно ввести временные пошлины на экспорт металла

В кабмин в срочном порядке должны внести проекты решений о введении временных экспортных пошлин на металлопродукцию, такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.



Глава Минэкономразвития Максим Решетников доложил о планах ввода пошлин на экспорт на черные и цветные металлы с 1 августа до 31 декабря. Предложение поддержали глава Минфина Антон Силуанов, глава Минпромторга Денис Мантуров и первый вице-премьер Андрей Белоусов, сообщает ТАСС.

За пять месяцев предлагается разработать механизм, который позволит аккумулировать часть прибыли этой сферы. Пошлина будет состоять из базовой ставки в 15% и специфической, которая будет рассчитываться как минимальная ставка за тонну продукции.

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В начале июня «Реальное время» публиковало материал о растущих ценах на металл в России и о том, как это сказывается на строительной сфере.

Маргарита Головатенко