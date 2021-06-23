Определились все участники плей-офф чемпионата Европы-2020 по футболу

На чемпионате Европы-2020 по футболу завершился групповой раунд и стали известны все участники плей-офф турнира.

Последними обладателями путевок в 1/8 финала Евро-2020 оказались сборные Франции и Германии, занявшие первые да места в группе F. Венгрия стала четвертой и вылетела из чемпионата.

Четыре вакантных места, зарезервированных за командами, завершившими групповой раунд на третьих строчках своих групп, заняли Швейцария, Чехия, Украина и Португалия.

24 и 25 июня на турнире запланированы дни отдыха. Первыми плей-офф Евро-2020 откроют Уэльс и Дания, а также Италия и Австрия матчами 26 июня.

Напомним, ранее сборная России досрочно завершила свои выступления на чемпионате Европы, заняв четвертое место в группе В.