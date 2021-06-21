Министр спорта РФ Матыцин выразил сомнение в готовности сборной России на Евро-2020

Министр спорта России Олег Матыцин выразил обеспокоенность подготовленностью российских футболистов на чемпионате Европы — 2020 по футболу. По его мнению, команда пока не показывает того потенциала, который ожидался от сборной России на турнире.

«Меня, например, настораживает большое количество травм. Как правило, это связано либо с ошибками в подведении к какому-то пику, либо с недостаточным уровнем физической подготовленности, хотя могу ошибаться. Но на это следует обратить внимание.



Мелочей в профессиональном спорте не бывает — спортсмены постоянно тестируются, их подводят к форме, плюс тактика, физическая подготовка. Пока, к сожалению, того потенциала, что ожидали, мы не увидели. Но еще не вечер, как говорится. Знаю, сейчас многие приводят в пример сборную Канады на чемпионате мира по хоккею. Что ж, дай бог нам пройти по такой же траектории. Хотя бы до какого-то этапа», — сказал Матыцин в интервью ТАСС.

Фото: rfs.ru

При этом министр отметил, что у сборной России было много времени для подготовки к турниру. В частности, национальная команда начала готовиться к Евро-2020 чуть ли не раньше всех участников чемпионата — в середине мая.

На групповом раунде турнира сборная России успела провести два матча — поражение от Бельгии (0:3) и победа над Финляндией (1:0).

Сегодня россияне сыграют в Копенгагене против Дании. В случае поражения команда Станислава Черчесова может занять последнее, четвертое место в группе В и досрочно завершить свои выступления на Евро-2020. Начало встречи — в 22.00 по мск.

Отметим, что Черчесов вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров сборных на Евро-2020 по футболу. На посту главного тренера сборной России он зарабатывает 2,5 миллиона евро в год.