Декларировать нельзя владеть: парадоксы криптовалют у чиновников Татарстана
В законе и вне закона
В начале июня президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, обязывающий чиновников в республике декларировать наличие цифровых финансовых активов у них самих, их супругов и несовершеннолетних детей. Этот указ глава республики подписал в соответствии с аналогичным документом президента РФ Владимира Путина — а указ Путина стал следствием вступившего в силу с января 2021 года 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Его основные положения, напомним, следующие:
- Запрещено использование цифровых валют в качестве платежного средства — ими нельзя оплачивать товары или услуги.
- Вместе с тем разрешено владение, покупка или продажа криптовалют, обмен на иные виды валюты.
- Разрешен выпуск цифровых валют и финансовых активов — при условии, что информационная система, на базе которой они выпускаются, находится под контролем российского юрлица, внесенного в реестр Центробанка. К операторам обмена таких валют предъявляются те же требования. На сегодня таких организаций в России нет.
Что касается майнинга — закон также не регулирует этот процесс. «Видимо, в дальнейшем закон будет совершенствоваться, или появятся подзаконные акты», — резюмировал Кох.
Биткоинов в декларациях мы не увидим
Согласно указам президентов РФ и РТ, с 1 июля этого года гражданские служащие в декларациях обязаны будут отражать цифровые активы и валюты. При этом уже в промежуток с 1 января по 30 июня лица, которые претендуют на должности госслужбы, обязаны будут представлять уведомления о наличии у них таких активов — если таковые имеются. Муниципальных служащих это тоже коснется: муниципалитеты должны разработать свои подзаконные акты.
С начала года в Татарстане из числа претендующих на госдолжности лиц только один претендент направил уведомление о наличии цифровых активов. Он претендует на должность в Департаменте казначейства Минфина РТ, конкурсные процедуры на эту должность еще не завершены, рассказал журналистам главный советник Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Александр Лохотской.
Зачем же тогда в целом нужны нормативные акты о декларации криптовалют? Как объяснил Игорь Кох, закон создает задел «на будущее» — если (когда) российские криптовалюты, соответствующие законодательству, все же появятся.
Отвечая на вопрос «Реального времени», Александр Лохотской добавил: у властей есть возможности обнаружить криптоактивы, если чиновники захотят их скрыть, пользуясь анонимностью этих активов. «Есть четкие механизмы по направлению запросов, по линии правоохранительных органов, регистрирующих органов, налоговой службы», — сообщил он.
Как в районах Татарстана искали иностранные финансовые активы
Госслужащим запрещено владеть не только иностранными криптовалютами — иностранными финансовыми инструментами в принципе, например акциями иностранных компаний. Российских — разрешено, если не возникает конфликта интересов.
В этом году сотрудники Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики выявили информацию о госслужащих не менее чем в семи районах, у которых есть иностранные финансовые инструменты.
Такие чиновники обнаружены в Агрызском, Арском, Балтасинском, Дрожжановском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском, Чистопольском районах, рассказал главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов. Речь идет о владении акциями, инвестиционными паями, депозитарными расписками, облигациями зарубежных компаний. Назвал он и страны, в которых расположены эти компании: США, Великобритания, Швеция, Нидерланды, Кипр, Израиль.
Речь идет о различных суммах — Рахимов в качестве примера привел случаи владения и активом на сумму, эквивалентную 46 тыс. рублей (в Арском районе), и на сумму в 7 млн рублей (Нижнекамский район). «Важна не сумма, а сам факт нарушения, несоблюдения запретов», — добавил Рахимов.
Также он рассказал о неком чиновнике из Набережных Челнов, у которого нашли банковский счет в Испании. Рахимов подчеркнул, что такие активы чиновник мог получить, например, в наследство — тогда он должен в течение 6 месяцев избавиться от этих активов. Иначе его ждет увольнение в связи с утратой доверия.
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