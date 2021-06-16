Декларировать нельзя владеть: парадоксы криптовалют у чиновников Татарстана

В законе и вне закона

В начале июня президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, обязывающий чиновников в республике декларировать наличие цифровых финансовых активов у них самих, их супругов и несовершеннолетних детей. Этот указ глава республики подписал в соответствии с аналогичным документом президента РФ Владимира Путина — а указ Путина стал следствием вступившего в силу с января 2021 года 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Его основные положения, напомним, следующие:

Запрещено использование цифровых валют в качестве платежного средства — ими нельзя оплачивать товары или услуги.

Вместе с тем разрешено владение, покупка или продажа криптовалют, обмен на иные виды валюты.

Разрешен выпуск цифровых валют и финансовых активов — при условии, что информационная система, на базе которой они выпускаются, находится под контролем российского юрлица, внесенного в реестр Центробанка. К операторам обмена таких валют предъявляются те же требования. На сегодня таких организаций в России нет.

Однако, как объяснял сегодня доцент кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох, для всех отношений, связанных с выпущенными не в соответствии с законодательством РФ цифровыми активами, закон не устанавливает норм. Также все цифровые активы, которые могут быть выпущены в России, должны предусматривать отсутствие анонимности. Все популярные современные криптовалюты валюты анонимны, следовательно, российскому закону не соответствуют и под его действие не попадают. Это не значит, что они запрещены для россиян — закон такого запрета не устанавливает.

Что касается майнинга — закон также не регулирует этот процесс. «Видимо, в дальнейшем закон будет совершенствоваться, или появятся подзаконные акты», — резюмировал Кох.

Биткоинов в декларациях мы не увидим

Согласно указам президентов РФ и РТ, с 1 июля этого года гражданские служащие в декларациях обязаны будут отражать цифровые активы и валюты. При этом уже в промежуток с 1 января по 30 июня лица, которые претендуют на должности госслужбы, обязаны будут представлять уведомления о наличии у них таких активов — если таковые имеются. Муниципальных служащих это тоже коснется: муниципалитеты должны разработать свои подзаконные акты.

С начала года в Татарстане из числа претендующих на госдолжности лиц только один претендент направил уведомление о наличии цифровых активов. Он претендует на должность в Департаменте казначейства Минфина РТ, конкурсные процедуры на эту должность еще не завершены, рассказал журналистам главный советник Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Александр Лохотской.



Как уже было сказано, российских криптовалют, выпущенных в соответствии с законом, пока нет. А как напомнил Лохотской, госслужащим запрещено владеть и пользоваться цифровой валютой, выпущенной в иностранных информационных системах, — это устанавливает уже 79-ФЗ. То есть речь практически о любых популярных международных криптовалютах. Таким образом, биткоины и «эфиры» в декларациях чиновников мы все равно не увидим — от них чиновники должны были избавиться с 1 апреля 2021 года.

Зачем же тогда в целом нужны нормативные акты о декларации криптовалют? Как объяснил Игорь Кох, закон создает задел «на будущее» — если (когда) российские криптовалюты, соответствующие законодательству, все же появятся.

Отвечая на вопрос «Реального времени», Александр Лохотской добавил: у властей есть возможности обнаружить криптоактивы, если чиновники захотят их скрыть, пользуясь анонимностью этих активов. «Есть четкие механизмы по направлению запросов, по линии правоохранительных органов, регистрирующих органов, налоговой службы», — сообщил он.

Как в районах Татарстана искали иностранные финансовые активы

Госслужащим запрещено владеть не только иностранными криптовалютами — иностранными финансовыми инструментами в принципе, например акциями иностранных компаний. Российских — разрешено, если не возникает конфликта интересов.

В этой сфере число коррупционных нарушений за последний год уменьшилось, заявил главный советник Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов. Если в том году за I квартал выявили 80 коррупционных правонарушений, связанных с подобными запретами, в этом году за тот же период — 62 нарушения. С другой стороны, выявленные нарушения становятся более серьезными, заявил Рахимов.

В этом году сотрудники Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики выявили информацию о госслужащих не менее чем в семи районах, у которых есть иностранные финансовые инструменты.

Такие чиновники обнаружены в Агрызском, Арском, Балтасинском, Дрожжановском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском, Чистопольском районах, рассказал главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов. Речь идет о владении акциями, инвестиционными паями, депозитарными расписками, облигациями зарубежных компаний. Назвал он и страны, в которых расположены эти компании: США, Великобритания, Швеция, Нидерланды, Кипр, Израиль.

Речь идет о различных суммах — Рахимов в качестве примера привел случаи владения и активом на сумму, эквивалентную 46 тыс. рублей (в Арском районе), и на сумму в 7 млн рублей (Нижнекамский район). «Важна не сумма, а сам факт нарушения, несоблюдения запретов», — добавил Рахимов.

Также он рассказал о неком чиновнике из Набережных Челнов, у которого нашли банковский счет в Испании. Рахимов подчеркнул, что такие активы чиновник мог получить, например, в наследство — тогда он должен в течение 6 месяцев избавиться от этих активов. Иначе его ждет увольнение в связи с утратой доверия.

Александр Артемьев