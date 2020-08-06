Мэр Казани рассказал, как развивалась сеть веломаршрутов в городе

Фото: Радиф Кашапов

Во время встречи с журналистами на набережной озера Нижний Кабан мэр Казани Ильсур Метшин вспомнил, с чего начался процесс — с четырехкилометровой дороги в центре, захватывающей Кремлевскую набережную, после появились участки на Парина, на Кабане, Ершова, Декабристов, Абсалямова. О том, насколько это много в масштабе города, красноречиво говорил плакат.

В новом генеральном плане, сообщил мэр, все дороги будут строиться с велодорожками: «Да, когда мы заходим на Профсоюзную, которая исторически сложилась, на Пушкина, Маркса, которая ограничена шириной дороги, другими жесткими федеральными ограничениями, направленными, в первую очередь, на безопасность людей, — [там это не получится сделать]. Новые дороги все проектируется с учетом веломаршрутов и велодорожек как отдельных выделенных полос. Скажем, это Вознесенский тракт, дублер Мамадышского тракта».

Как сообщил заместитель главного архитектора города Тимур Кадыров (он курирует работу Бюро транспортного планирования), около года назад они начали этот проект с аналитики, исследования рельефа города, основных территорий под жилую застройку, проводили встречи с велоактивистами.

В сети протяженностью 75 километров есть маршрут от главного корпуса КФУ до Деревни Универсиады, 3-е Казанское кольцо, большой путь длиной в 26 км вдоль набережной Казанки, дорога от Лебяжьего озера до парка Урицкого.

Кроме того, мэр Казани сообщил, что планируется в каждом дворе организовать велопарковки — по пять велосипедов на подъезд.