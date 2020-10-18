Россияне рассказали, по каким причинам чаще всего опаздывают на самолет

Фото: realnoevremya.ru архивное фото

Россияне рассказали, опаздывали ли они когда-нибудь на самолёт, по каким причинам и на какие рейсы. Опрос подготовил OneTwoTrip.

Согласно результатам исследования, на самолет опаздывали 27% респондентов. 9% рассказали, что такое случалось лишь один раз, остальные задерживались более одного раза.

realnoevremya.ru архивное фото

Самая частая причина опоздания в аэропорт — пробки (её указали 48% опрошенных). 14% рассказали, что проспали свой рейс, еще 9,5% забывали о путешествии. 7% опрошенных спутали время или дату вылета. 21% респондентов выбрали вариант «Другое» — некоторые рассказывали, что путали аэропорты, не успевали на стыковку или даже просто не рассчитали размер аэровокзала.

Также выяснилось, что чаще всего путешественники опаздывают на рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Среди заграничных городов называли Киев, Рио-де-Жанейро, Хельсинки, Варшаву и Милан, пишет RT.



В сентябре Казань вошла в список популярных направлений у россиян.