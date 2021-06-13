Елизавета II разрезала торт саблей — видео
Королева Великобритании Елизавета II разрезала торт церемониальной саблей на официальном мероприятии. Видео опубликовано на YouTube-канале The Royal Family Channel.
Елизавета II не смогла разрезать торт до конца. Ей помогла герцогиня Корнуольская.
Королеве сказали, что есть обычный нож, но она ответила: «Я знаю, что есть, но так более необычно».
Ранее сообщалось, что крупнейшее агентство недвижимости The Crown Estate может быть связано с королевой Великобритании Елизаветой II, предположили эксперты.
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