Nvidia остановит поддержку старых видеокарт и операционных систем

Nvidia прекратит поддержку старых видеокарт GeForce GTX 600 и GTX 700 на архитектуре Kepler и операционных систем Windows 7/8/8.1. Это произойдет с выходом 4 октября драйвера R495, пишет ixbt.com.

Последний графический драйвер R470 GA5 с поддержкой старых GPU и версий Windows выйдет 31 августа.



Разработчик видеокарт объясняет отказ от старых GTX 600 и GTX 700 тем, что они устарели и не поддерживают современные технологии.

Отметим, что модели GTX 750 и GTX 750 Ti на архитектуре Maxwell будут по-прежнему поддерживаться.

В прошлом году компания Nvidia презентовала новые игровые видеокарты — RTX 3090, 3070 и 3080.