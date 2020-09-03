NVIDIA представила новую игровую видеокарту за 137 тысяч рублей

Американская компания NVIDIA презентовала новые игровые видеокарты.

Самой дорогостоящей стала видеокарта GeForce RTX 3090, которая может выводить изображение в разрешении 8К с частотой 60 кадров в секунду. Объем видеопамяти — 24 гигабайта, тактовая частота ускорения — 1,7 ГГц. На российский рынок она поступит 24 сентября, ее стоимость составит 137 тыс. рублей.

Также компания представила видеокарты RTX 3070 и 3080, стоимость которых составляет 45 490 и 63 490 рублей. соответственно. Они поступят в продажу в октябре, сообщается на сайте NVIDIA.

В июне Sony показала игровую консоль PlayStation 5 (PS5).

