Россияне назвали размер справедливой ипотечной ставки

Большинство россиян считают справедливой ставку в 1—5% годовых — это ниже, чем в программе льготной ипотеки. 21% опрошенных считает, что ставки не должны превышать 1%, 7% выразили мнение, что они могут находиться в диапазоне 5—7%, а на ставку в 5—9% согласны лишь 2% респондентов, сообщает ТАСС.



53% заявили, что решение о продлении льготной программы ипотеки еще на год они поддерживают. Еще 19% высказались, что программу пора завершать, так как из-за нее растут цены на жилье. 28% о льготной ипотеке не знают.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Опрос проводился 5—8 июня банком «Открытие» среди 1 тысячи россиян от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Программа льготной ипотеки в России продлена еще на год, до 1 июля 2022-го. Однако параметры ее скорректированы: повысится ставка (с 6,5% до 7%) и снизится максимальная сумма кредита. Теперь она составит 3 млн рублей и едина для всех регионов России. Много это или мало — сравнивало «Реальное время».

Маргарита Головатенко