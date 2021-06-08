Кудерметова войдет в состав женской сборной России по теннису на Олимпиаду в Токио

Окончательный состав участниц сборной России по теннису на Олимпийских играх в Токио определится по итогам «Ролан Гаррос», заявил глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

По его словам, уже сейчас можно сказать, что на Олимпиаду точно поедут Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова. Почти наверняка четвертой участницей от России станет Дарья Касаткина.

Также остается неизвестной вторая теннисистка в парном разряде. Уже точно на Олимпиаде выступит Елена Веснина. К ней в пару выберут одну из спортсменок — либо Елену Звонареву, либо Кудерметову, сообщил Тарпищев.

Напомним, состав мужской сборной России по теннису на Олимпиаду был определен уже весной. Страну на Олимпийских играх в Токио представят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев.

Ранее в Казани выставили на продажу «Академию тенниса Шамиля Тарпищева».