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Кудерметова войдет в состав женской сборной России по теннису на Олимпиаду в Токио

14:23, 08.06.2021
Кудерметова войдет в состав женской сборной России по теннису на Олимпиаду в Токио
Фото: wtatennis.com

Окончательный состав участниц сборной России по теннису на Олимпийских играх в Токио определится по итогам «Ролан Гаррос», заявил глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

По его словам, уже сейчас можно сказать, что на Олимпиаду точно поедут Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова. Почти наверняка четвертой участницей от России станет Дарья Касаткина.

Также остается неизвестной вторая теннисистка в парном разряде. Уже точно на Олимпиаде выступит Елена Веснина. К ней в пару выберут одну из спортсменок — либо Елену Звонареву, либо Кудерметову, сообщил Тарпищев.

Напомним, состав мужской сборной России по теннису на Олимпиаду был определен уже весной. Страну на Олимпийских играх в Токио представят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев.

Ранее в Казани выставили на продажу «Академию тенниса Шамиля Тарпищева».

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