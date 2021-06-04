Путин оценил возможность диалога с Японией после изменении российской Конституции

Внесенные Россией изменения в Конституцию не означают, что диалог с Японией по мирному договору должен прекратиться. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с журналистами мировых информагентств на полях ПМЭФ.

Он напомнил, что японская позиция очень часто менялась, начиная с 1956 года, когда речь шла о двух островах. Потом Россия по японской инициативе вообще прекратила какие-либо разговоры о части Курильской гряды. Спустя время разговоры возобновились по просьбе японской стороны, речь шла о двух островах.

Фото: kremlin.ru

— Потом японская позиция опять изменилась и речь уже пошла о четырех островах, — отметил Путин, добавив, что Россия никогда с этим не соглашалась.

Несмотря на изменения в Конституции, Россия может продолжать разговоры по мирному договору, передает «РИА Новости».

Еще в 2019 году Путин исключал передачу Курил Японии.