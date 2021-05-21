Новости общества

06:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

WhatsApp опроверг информацию о том, что приложение будет платным

18:15, 21.05.2021
WhatsApp опроверг информацию о том, что приложение будет платным
Фото: wikimedia.org

Данные о том, что приложение WhatsApp станет платным, если пользователь не примет условия соглашения, не соответствуют действительности. Об этом предупредил представитель мессенджера.

С 15 мая мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, начал постепенно ограничивать некоторые функции, в том числе звонки и сообщения, пользователям, не принявшим пользовательское соглашение. В нем указывается информация о том, что теперь личные данные передаются материнской корпорации Facebook.

Фото: pixabay.com

Представитель WhatsApp уточнил, что последнее обновление больше связано с дополнительными бизнес-функциями, передает «РИА Новости».

Обновление не расширяет возможности WhatsApp по обмену данными с Facebook. Сообщения пользователей по-прежнему будут защищаться сквозным шифрованием. Кроме того, обновление предоставляет пользователям больше информации, а также возможность общения с компаниями в WhatsApp.

Ранее пользователей предупредили о появлении мошенников, которые воспользовались изменением политики мессенджера WhatsApp и начали рассылать сообщения о том, что приложение якобы скоро станет платным.

Татьяна Леухина
ОбществоТехнологии
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также