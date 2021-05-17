Пользователей предупредили о новом виде мошенничества из-за новой политики WhatsApp

Пользователей предупредили о появлении мошенников, которые воспользовались изменением политики месенджера WhatsApp и начали рассылать сообщения о том, что приложение якобы скоро станет платным. Об этом пишет «РИА Новости».

С 15 мая мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, начинает постепенно ограничивать некоторые функции, в том числе звонки и сообщения, пользователям, не принявшим пользовательское соглашение. В нем указывается информация о том, что теперь личные данные передаются материнской корпорации Facebook.

Фото: wikimedia.org

После этого пользователи мессенджера, в основном пенсионеры, стали получать сообщения о том, что с 15 мая WhatsApp станет платным. Чтобы этого не случилось, нужно переслать данную информацию 10 контактам. При чем стоимость одного смс — 0,01 евро.

«Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем, и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным… В противном случае WhatsApp активирует счет», — говорится в сообщении.

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров заявил, что цель злоумышленников — распространить ту или иную информацию среди большого числа людей. В случае с месенджером, неизвестные могут специально запустить кампанию по дискредитации приложения, предположил он.

Татьяна Леухина