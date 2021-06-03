В России намерены вводить 100 млн «квадратов» жилья в год — это много или мало?

В 2027 году Минстрой России хочет выйти на ввод 100 миллионов квадратных метров жилья в год — планы об этом озвучил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на Петербургском международном экономическом форуме — 2021.



— У нас сегодня готовых территорий для застройки около 200 миллионов квадратных метров. При этом в стройке сейчас находится около 144 миллионов квадратных метров, — сказал Файзуллин.

По его словам, сейчас в России гораздо больший градостроительный потенциал, чем в предыдущие годы. Сегодня главная задача застройщиков — насытить спрос, так как жилья недостаточно почти во всех регионах.

Фото: Максим Платонов

100 миллионов квадратных метров жилья — это:

В 1,2 раза больше, чем общая площадь введенного в России жилья в 2020 году, — по данным Росстата, она составила 82,2 миллиона квадратных метров.

— по данным Росстата, она составила 82,2 миллиона квадратных метров. В 171,3 тысячи раз меньше, чем площадь России — на 2021 год 17 130 000 квадратных километров. Это делает Россию самой большой страной в мире.

— на 2021 год 17 130 000 квадратных километров. Это делает Россию самой большой страной в мире. 37 планируемых годовых объемов ввода жилья в Татарстане — в этом году Минстрой хочет ввести 2 миллиона 670 тысяч квадратных метров жилья в республике.

— в этом году Минстрой хочет ввести 2 миллиона 670 тысяч квадратных метров жилья в республике. В 113 раз больше, чем объем введенного в 2020 году жилья в Казани : он составил 884 тыс. кв. м жилья. По этому показателю столица РТ занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

: он составил 884 тыс. кв. м жилья. По этому показателю столица РТ занимает первое место в Приволжском федеральном округе. На 20 миллионов меньше, чем целевой показатель ввода жилья на 2030 год, зафиксированный в национальном проекте «Жилье и городская среда», — согласно ему, в 2030 году должны ввести 120 миллионов квадратных метров жилья.

зафиксированный в национальном проекте «Жилье и городская среда», — согласно ему, в 2030 году должны ввести 120 миллионов квадратных метров жилья. 24 годовых объема ввода жилья в Белоруссии — за 2020 год братская республика ввела 4,1 миллиона квадратных метров.

— за 2020 год братская республика ввела 4,1 миллиона квадратных метров. 3,33 миллиона среднестатистических квартир в России — в 2020 году в крупных городах страны средняя площадь одной проданной квартиры составляла 30 квадратных метров.

— в 2020 году в крупных городах страны средняя площадь одной проданной квартиры составляла 30 квадратных метров. 2000 многоквартирных домов — на 2020 год в среднем площадь многоквартирного дома составляла 50 тысяч квадратных метров.

Дарья Пинегина