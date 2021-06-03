Стало известно, когда состоится презентация новой версии Windows

Новую версию Windows представят 24 июня. Как ранее заявлял гендиректор Microsoft, эта версия операционной системы будет «одним из самых значительных изменений» ОС десятилетия, сообщает РБК.



В новое ПО включат дополнительные возможности для разработчиков, также ожидаются новые изменения интерфейса под кодовым названием Sun Valley. Новое ПО сперва протестируют инсайдеры Windows, и, скорее всего, уже осенью оно будет доступно для широкого круга пользователей.

Последняя версия Windows вышла в июле 2015 года. Для этой версии компания выпускает по два обновления ежегодно. Всего продажи Windows — 14% от общего дохода Microsoft.

Ранее компания Microsoft сообщала, что прекратит поддержку своего интернет-браузера Internet Explorer с 15 июня 2022 года. Его функции перейдут браузеру Microsoft Edge.

Маргарита Головатенко