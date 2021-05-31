В России начнут выпуск смартфонов на ОС «Аврора», которую разрабатывают в Иннополисе

Компания «Марвел-Дистрибуция» объявила о запуске в России линейки смартфонов собственной разработки. Об этом сообщается на сайте IT-производителя.

Операционная система «Аврора» создана на открытой платформе Sailfish финской компанией Jolla в 2012 году. Ее разработкой занимается ООО «Открытая мобильная платформа», базирующееся в Иннополисе.

Семейство F+ pro будет представлено двумя смартфонами, которые будут работать на процессорах тайваньского чипмейкера MTK. Гаджеты будут поддерживать сети 4G, NFC, у них будет мощный аккумулятор и основная камера из нескольких сенсоров.

В зависимости от пожеланий заказчика на них будут устанавливать Android или российскую ОС «Аврора». Смартфоны с последней системой уже проходят тестирование. Пока устройства будут доступны для корпоративного и государственного сектора.



Ранее компания Diginavis, основанная экс-министром связи России Николаем Никифоровым, вложила $100 тысяч в разработку студентами Университета Иннополис мобильного приложения TalkNow. Стартап оценили в $1 миллион. TalkNow — гибрид приложений Clubhouse и Tinder, пользователи общаются в нем с помощью голосовых сообщений.

Татьяна Леухина