Крупнейший российский онлайн-кинотеатр оценили в $1 млрд — это много или мало?

Крупнейший в России (доля на рынке — 23%) онлайн-кинотеатр IVI привлек $250 млн инвестиций, в ходе этого инвестраунда оценка компании составила около $1 млрд, сообщил сегодня Forbes.

Новыми инвесторами стали ВТБ, компания Millhouse Романа Абрамовича, а также Invest AG бизнесменов Александра Абрамова и Александра Фролова. Из числа текущих акционеров в раунде также участвовали фонды Flashpoint Venture Capital, Baring Vostok и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) c партнерами. Стороны официально не комментировали сделку.

При этом IVI не отказался от планов выходить на биржу. Как пишет Forbes, этот инвестраунд — последний перед выходом на IPO. К первичному размещению на бирже кинотеатр начал готовиться еще в 2020 году, причем на американской бирже Nasdaq для технологических компаний. Однако в апреле 2021 года IVI отложил IPO на неопределенный срок. Это произошло на фоне того, как депутат Антон Горелкин внес законопроект об ограничении доли иностранцев до 20% в аудиовизуальных сервисах. Эта инициатива вызвала многочисленные претензии отрасли.

Фото: duma.gov.ru

Оценка IVI в $1 млрд — это:

Верхняя планка оценки сервиса в 2020 году перед несостоявшимся IPO — тогда СМИ сообщили, что IVI выйдет на биржу при оценке в $0,8—1 млрд.

— тогда СМИ сообщили, что IVI выйдет на биржу при оценке в $0,8—1 млрд. По $16,5 за пользователя — месячная аудитория сервиса составляет 59,5 млн уникальных пользователей.

— месячная аудитория сервиса составляет 59,5 млн уникальных пользователей. В 8,3 раза больше, чем годовая выручка IVI, — она в 2020 году достигла 8,8 млрд рублей, рост к 2019 году составил 44%.

— она в 2020 году достигла 8,8 млрд рублей, рост к 2019 году составил 44%. И даже больше, чем совокупная выручка всех легальных онлайн-видеосервисов в России в 2020 году, — ее TelecomDaily оценил в 38,9 млрд рублей (около $530 млн по курсу на сегодня).

в России в 2020 году, — ее TelecomDaily оценил в 38,9 млрд рублей (около $530 млн по курсу на сегодня). В 223 раза меньше, чем стоит на бирже крупнейший онлайн-сервис развлекательного видеоконтента Netflix : его капитализация на сегодня составляет $222,74 млрд.

: его капитализация на сегодня составляет $222,74 млрд. В 8 раз больше, чем вероятная оценка ближайшего независимого конкурента IVI на рынке онлайн-кинотеатров в России — сервиса Megogo, который принадлежит украинскому бизнесмену Владимиру Боровику. В 2020 году РБК сообщал, что холдинг Veon, владеющий оператором «Билайн», ведет переговоры о покупке 100% онлайн-кинотеатра Megogo. Сервис в рамках этих переговоров оценивался в 9 млрд рублей. Доля Megogo на российском рынке составляет 6,6%, но сервис называет себя крупнейшим в странах СНГ и Восточной Европы.

онлайн-кинотеатров в России — сервиса Megogo, который принадлежит украинскому бизнесмену Владимиру Боровику. В 2020 году РБК сообщал, что холдинг Veon, владеющий оператором «Билайн», ведет переговоры о покупке 100% онлайн-кинотеатра Megogo. Сервис в рамках этих переговоров оценивался в 9 млрд рублей. Доля Megogo на российском рынке составляет 6,6%, но сервис называет себя крупнейшим в странах СНГ и Восточной Европы. В 2,25 раза больше, чем весь рынок традиционного кинопроката в России в 2020 году: он, по данным Фонда кино, составил 32,6 млрд рублей. В 2020 году рынок упал на 58% — так что с результатами 2019 года стоимость IVI была бы сопоставима.

в 2020 году: он, по данным Фонда кино, составил 32,6 млрд рублей. В 2020 году рынок упал на 58% — так что с результатами 2019 года стоимость IVI была бы сопоставима. В 7 раз больше, чем сборы российских фильмов в прокате в 2020 году, — по данным Минкульта РФ, они составили 10,7 млрд рублей.

— по данным Минкульта РФ, они составили 10,7 млрд рублей. На эти деньги можно было бы купить 244,6 млн билетов в кино — средняя цена на билет, по данным ЕАИС, в России колеблется около 300 рублей.

Александр Артемьев