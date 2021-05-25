В Татарстане экс-пристав работала с поддельными дипломами о высшем образовании

Фото: пресс-служба судебных приставов

Прокуратура Вахитовского района Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней жительницы Набережных Челнов. Она обвиняется в использовании заведомо поддельного иного официального документа, представляющего права (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По версии следствия, с 5 июня 2018 года до 22 апреля текущего года женщина работала судебным приставом. Устраиваясь на работу, она предоставила два поддельных диплома о высшем образовании.

Нарушения вскрылись во время ведомственной проверки, которую проводил отдел противодействия коррупции Управления ФССП России по РТ. Свою вину женщина полностью признала. Уголовное дело направили в Вахитовский суд Казани для рассмотрения по существу.

В апреле бывшего судебного пристава-исполнителя Заинского районного отдела судебных приставов УФССП по Татарстану обвинили в совершении девяти эпизодов должностных преступлений по статьям о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. По версии следствия, женщина незаконно окончила пять исполнительных производств о взыскании алиментов и другой задолженности, вносила ложные сведения в постановления об окончании производств.

