В Нижнекамске почти 5 тысяч детей отдохнут в пригородных лагерях летом

В Нижнекамске 1 июня откроются пять стационарных загородных детских оздоровительных лагерей «Камский Артек», «Заря», «Чайка», «Юность» и «Олимпиец». В них отдохнут 4 968 детей и подростков.

Путевки в эти лагеря в первую очередь выделялись детям и подросткам, родители которых работники бюджетной сферы, а также ребятам, имеющим льготу, уточнила заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В летнее время для ребят также будет работать 31 пришкольный лагерь и пять палаточных («Зарница» «КвантумКемп», «Роза ветров», «Азимут», «Патриот»). Дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, получат бесплатные путевки в детские лагеря и санатории «Берсут», «Раздолье», «Жемчужина», «Радуга», «Саулык», а также в муниципальные лагеря, передает пресс-служба Нижнекамского района.

В прошлом году под Нижнекамском открылся «Камский Артек». Правительство Татарстана и дирекция ФГБОУ «Артек» подписали соглашение о том, что лагерь «Кама» станет филиалом «Артека».



Татьяна Леухина