В Казани вечером наблюдаются 7-балльные заторы

В Казани в понедельник вечером, по состоянию на 17.31, образовались 7-балльные пробки. Дорожная ситуация в столице Татарстана отображается на «Яндекс.Картах».

Движение из-за ДТП затруднено на Мамадышском тракте. Пробки образовались на участке Сибирского тракта, на улицах Николая Ершова, Вишневского, Аделя Кутуя.

Заторы наблюдаются на улицах Лево-Булачной, Пушкина, в Щербаковском переулке, на Технической, Тэцевской, Петра Витера.