Кредиторы «Татфондбанка» дополнительно получат около 1 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» дополнительно направит 970,27 млн рублей на расчеты с кредиторами первой очереди ПАО «Татфондбанк», чьи требования включены в реестр требований кредиторов.

За счет этого процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди банка будет увеличен до 48,22% установленной суммы.

Средства для расчетов с кредиторами получены в результате поступлений в конкурсную массу денежных средств от реализации имущества банка, а также за счет претензионной и исковой работы по взысканию задолженности и добровольного погашения обязательств должниками банка, сообщает пресс-служба АСВ.

Фото: asv.org.ru

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани стартовали прения по делу бывшего министра финансов Татарстана и председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Недавно АСВ сократило размер своего гражданского иска до 47,2 млрд рублей, поскольку в арбитраже было заключено мировое соглашение по эпизоду передачи «Бинбанку» прав требования по кредитам на 2,7 млрд рублей.