Казанские ученые рассказали о влиянии анестетиков на головной мозг

Фото: Максим Платонов (архив)

Казанские ученые изучили влияние сильных анестетиков (уретана и изофлурана) на головной мозг. Эксперимент проводился на детенышах крыс, мозг которых соответствует мозгу плода человека в период второй половины внутриутробного развития.

Ученые выявили четкую зависимость между дозировкой анестетиков и активностью мозга. Исследование показало, что уретан дозозависимо изменяет кортикальные ритмы активности головного мозга. Изофлюран же обладает такими свойствами в меньшей степени, сообщает медиапортал КФУ.

«Несмотря на легкий в использовании изофлюран, мы предпочтем ему уретан, так как его эффекты в меньшей степени изменяют активность головного мозга», — рассказал научный сотрудник НИЛ нейробиологии ИФМиБ КФУ и Средиземноморского института нейробиологии Марат Минлебаев, который руководил исследованием.

Фото: Максим Платонов (архив)

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Татьяна Демина