Путин наградил Чайку за заслуги перед Отечеством
Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени президент РФ Владимир Путин наградил своего полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайку. Документ опубликован на портале правовой информации.
«За большой вклад в обеспечение деятельности президента Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Чайку Юрия Яковлевича — полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе», — говорится в документе.
Кроме того, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу».
Вчера Путин продлил срок госслужбы полпреда в СКФО Юрия Чайки до 21 мая 2022 года.
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