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В Израиле обрушилась трибуна в синагоге — есть пострадавшие

20:45, 16.05.2021
В Израиле обрушилась трибуна в синагоге — есть пострадавшие
Фото: скриншот

Десятки человек пострадали в результате обрушения трибуны в синагоге в пригороде Иерусалима Гиват-Зеэв. Об этом сообщает Times of Israel.

Отмечается, что порядка 50 человек получили травмы, 10 находятся в тяжелом состоянии. Неизвестно, есть ли люди, оказавшиеся в ловушке под трибуной. По факту обрушения начато расследование.

Ранее в Октябрьском районе Оренбургской области произошло обрушение пролета моста во время проведения ремонтных работ.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия
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