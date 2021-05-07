Во время ремонта в Оренбургской области обрушился мост

Фото: Максим Платонов

В Октябрьском районе Оренбургской области произошло обрушение пролета моста во время проведения ремонтных работ, сообщает «РИА Новости».

«При проведении плановых ремонтных работ (по разборке конструкций моста), произошло обрушение одного пролета моста. Мост проходит через реку Салмыш в Октябрьском районе, вблизи поселка 1-е Имангулово. К сожалению, имеются пострадавшие», — говорится в сообщении МЧС региона.

Ранее на юго-востоке столицы Мексики, в городе Мехико, рухнул метромост вместе с поездом. В результате ЧП погибли 15 человек, около 70 пострадали.

Алексей Нечаев